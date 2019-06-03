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Стали відомі чотири найбільші
підприємства-боржники із...

Стали відомі чотири найбільші підприємства-боржники із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 08:33

Стали відомі чотири найбільші підприємства-боржники із...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві найбільшими боржниками із виплати заробітної плати є “Завод Маяк”, “Мостобуд”, ДП “Луганськвугілля” та “Укрзалізниця”.

Дивися повний текст Стали відомі чотири найбільші підприємства-боржники із зарплати у Києві.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 08:33

Якщо мостобуд завинив співробітникам кругленьку суму - то мені страшно буде заїжджати на нові мости (Шулявка та Русанівський)
jeugen
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