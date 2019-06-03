У Києві найбільшими боржниками із виплати заробітної плати є “Завод Маяк”, “Мостобуд”, ДП “Луганськвугілля” та “Укрзалізниця”.
Дивися повний текст Стали відомі чотири найбільші підприємства-боржники із зарплати у Києві.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 вер, 2019 08:33
Стали відомі чотири найбільші підприємства-боржники із...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стали відомі чотири найбільші підприємства-боржники із зарплати у Києві.
Додано: Вів 24 вер, 2019 08:33
Якщо мостобуд завинив співробітникам кругленьку суму - то мені страшно буде заїжджати на нові мости (Шулявка та Русанівський)
|