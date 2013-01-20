Обучение оптимизации и раскрутки сайтов

Набираю группу для обучения оптимизации, "раскрутки" и создания сайтов. После прохождения всего курса любой доучившийся сможет оптимизировать сайты практически любой сложности и по желанию их создавать.
Также может быть предоставлено обучение по созданию сайтов на Вордпресс или Джумла.
Блог, интернет-магазин, сайт компании и другие типы сайтов.
В курс входят следующие темы:
- Как правильно оптимизировать страницы.
Как правильно (с точки зрения поисковиков и посетителей) наполнять сайт
Как работать с соцсетями
Как работать с форумами
Как продвигать сайт при помощи ссылок и где брать качественных доноров
Как создать и администрировать интернет магазин
Как анализировать конкурентов и что с этого можно получить
Как учиться и постоянно быть в курсе изменений в алгоритмах ранжирования поисковиков.
И много другой полезной практической и актуальной информации.
Обучение будет проводиться исключительно на практике. Никаких долгих тягомотных теорий. Только в формате: Задача - Инструктаж - Проверка - Правки - Знания и опыт.
По окончанию курса, для тех кто учит не для свои проектов - гарантировано буду снабжать заказами на оптимизацию сайтов и интернет магазинов.
Что-бы отбросить подозрения, что это очередной лохотрон - скажу следующее:
Бесплатно - в том смысле что денег с ученика я не возьму, но на период обучения буду давать небольшие практические задания. Освоить курс можно за несколько месяцев (3-5 в среднем), а дальше повышать знания и квалификацию.
Обучение несколько раз в неделю в режиме онлайн.
Студентов возьму не более 5-ти, чтобы иметь возможность уделить всем достаточно времени.
Обязательные требования к желающим:
1) Внимательность и способность к обучению
2) Грамотность в Украинском и Русском языках.
3) Усидчивость и желание учиться.
Если есть вопросы - задавайте и я с удовольствием на них отвечу.
В заявке подавайте контакты как с вами связаться.
И для тех кто читает до конца и детально изучает информацию: Нужно быть готовым к плодотворному и непрерывному труду в течении минимум 3-5 месяцев. Если бросите - время впустую.
Если у вас через месяц появилась мысль, что вы специалист и все знаете - гоните ее. Она вам врет)
PS. Большая просьба к тем, кто умнее всех и все знает - проходите мимо, здесь вы ничему новому не научитесь.