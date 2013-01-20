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Додано: Вів 24 вер, 2019 09:42 Обучение оптимизации и раскрутки сайтов



Набираю группу для обучения оптимизации, "раскрутки" и создания сайтов. После прохождения всего курса любой доучившийся сможет оптимизировать сайты практически любой сложности и по желанию их создавать.



Также может быть предоставлено обучение по созданию сайтов на Вордпресс или Джумла.



Блог, интернет-магазин, сайт компании и другие типы сайтов.



В курс входят следующие темы:



Как правильно оптимизировать страницы.

Как правильно (с точки зрения поисковиков и посетителей) наполнять сайт

Как работать с соцсетями

Как работать с форумами

Как продвигать сайт при помощи ссылок и где брать качественных доноров

Как создать и администрировать интернет магазин

Как анализировать конкурентов и что с этого можно получить

Как учиться и постоянно быть в курсе изменений в алгоритмах ранжирования поисковиков.

И много другой полезной практической и актуальной информации.

Обучение будет проводиться исключительно на практике. Никаких долгих тягомотных теорий. Только в формате: Задача - Инструктаж - Проверка - Правки - Знания и опыт.



По окончанию курса, для тех кто учит не для свои проектов - гарантировано буду снабжать заказами на оптимизацию сайтов и интернет магазинов.



Что-бы отбросить подозрения, что это очередной лохотрон - скажу следующее:

Бесплатно - в том смысле что денег с ученика я не возьму, но на период обучения буду давать небольшие практические задания. Освоить курс можно за несколько месяцев (3-5 в среднем), а дальше повышать знания и квалификацию.

Обучение несколько раз в неделю в режиме онлайн.



Студентов возьму не более 5-ти, чтобы иметь возможность уделить всем достаточно времени.



Обязательные требования к желающим:

1) Внимательность и способность к обучению

2) Грамотность в Украинском и Русском языках.

3) Усидчивость и желание учиться.



Если есть вопросы - задавайте и я с удовольствием на них отвечу.

В заявке подавайте контакты как с вами связаться.



И для тех кто читает до конца и детально изучает информацию: Нужно быть готовым к плодотворному и непрерывному труду в течении минимум 3-5 месяцев. Если бросите - время впустую.

Если у вас через месяц появилась мысль, что вы специалист и все знаете - гоните ее. Она вам врет)

PS. Большая просьба к тем, кто умнее всех и все знает - проходите мимо, здесь вы ничему новому не научитесь. Обучение может быть платным и бесплатынм. Разница в том с чем работать. Если с моими проектами то бесплатное если с вашими то платное)Набираю группу для обучения оптимизации, "раскрутки" и создания сайтов. После прохождения всего курса любой доучившийся сможет оптимизировать сайты практически любой сложности и по желанию их создавать.Также может быть предоставлено обучение по созданию сайтов на Вордпресс или Джумла.Блог, интернет-магазин, сайт компании и другие типы сайтов.В курс входят следующие темы:Обучение будет проводиться исключительно на практике. Никаких долгих тягомотных теорий. Только в формате: Задача - Инструктаж - Проверка - Правки - Знания и опыт.По окончанию курса, для тех кто учит не для свои проектов - гарантировано буду снабжать заказами на оптимизацию сайтов и интернет магазинов.Что-бы отбросить подозрения, что это очередной лохотрон - скажу следующее:Бесплатно - в том смысле что денег с ученика я не возьму, но на период обучения буду давать небольшие практические задания. Освоить курс можно за несколько месяцев (3-5 в среднем), а дальше повышать знания и квалификацию.Обучение несколько раз в неделю в режиме онлайн.Студентов возьму не более 5-ти, чтобы иметь возможность уделить всем достаточно времени.Обязательные требования к желающим:1) Внимательность и способность к обучению2) Грамотность в Украинском и Русском языках.3) Усидчивость и желание учиться.Если есть вопросы - задавайте и я с удовольствием на них отвечу.В заявке подавайте контакты как с вами связаться.И для тех кто читает до конца и детально изучает информацию: Нужно быть готовым к плодотворному и непрерывному труду в течении минимум 3-5 месяцев. Если бросите - время впустую.Если у вас через месяц появилась мысль, что вы специалист и все знаете - гоните ее. Она вам врет)PS. Большая просьба к тем, кто умнее всех и все знает - проходите мимо, здесь вы ничему новому не научитесь. tiptopvkr Повідомлень: 31 З нами з: 20.01.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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