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Обучение оптимизации
и раскрутки сайтов

Обучение оптимизации и раскрутки сайтов
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 09:42

Обучение оптимизации и раскрутки сайтов

Обучение может быть платным и бесплатынм. Разница в том с чем работать. Если с моими проектами то бесплатное если с вашими то платное)

Набираю группу для обучения оптимизации, "раскрутки" и создания сайтов. После прохождения всего курса любой доучившийся сможет оптимизировать сайты практически любой сложности и по желанию их создавать.

Также может быть предоставлено обучение по созданию сайтов на Вордпресс или Джумла.

Блог, интернет-магазин, сайт компании и другие типы сайтов.

В курс входят следующие темы:

    Как правильно оптимизировать страницы.
    Как правильно (с точки зрения поисковиков и посетителей) наполнять сайт
    Как работать с соцсетями
    Как работать с форумами
    Как продвигать сайт при помощи ссылок и где брать качественных доноров
    Как создать и администрировать интернет магазин
    Как анализировать конкурентов и что с этого можно получить
    Как учиться и постоянно быть в курсе изменений в алгоритмах ранжирования поисковиков.
    И много другой полезной практической и актуальной информации.

Обучение будет проводиться исключительно на практике. Никаких долгих тягомотных теорий. Только в формате: Задача - Инструктаж - Проверка - Правки - Знания и опыт.

По окончанию курса, для тех кто учит не для свои проектов - гарантировано буду снабжать заказами на оптимизацию сайтов и интернет магазинов.

Что-бы отбросить подозрения, что это очередной лохотрон - скажу следующее:
Бесплатно - в том смысле что денег с ученика я не возьму, но на период обучения буду давать небольшие практические задания. Освоить курс можно за несколько месяцев (3-5 в среднем), а дальше повышать знания и квалификацию.
Обучение несколько раз в неделю в режиме онлайн.

Студентов возьму не более 5-ти, чтобы иметь возможность уделить всем достаточно времени.

Обязательные требования к желающим:
1) Внимательность и способность к обучению
2) Грамотность в Украинском и Русском языках.
3) Усидчивость и желание учиться.

Если есть вопросы - задавайте и я с удовольствием на них отвечу.
В заявке подавайте контакты как с вами связаться.

И для тех кто читает до конца и детально изучает информацию: Нужно быть готовым к плодотворному и непрерывному труду в течении минимум 3-5 месяцев. Если бросите - время впустую.
Если у вас через месяц появилась мысль, что вы специалист и все знаете - гоните ее. Она вам врет)
PS. Большая просьба к тем, кто умнее всех и все знает - проходите мимо, здесь вы ничему новому не научитесь.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 23:48

Обучение оптимизации и раскрутки сайтов

Здравствуйте! Меня зовут Мария. Заинтересовало Ваше предложение. Есть небольшой опыт в этой сфере, начальные представления о поисковом продвижении. Знакома с вордпрессом (наполняю сайты), умею составлять тз для статей (с метатегами немного сложнее, не приходилось почти составлять, но теоретически знаю как это делать). Хорошо владею фотошопом, накома с конструкторами лендингов и интернет-магазинов. Украинский язык знаю хорошо. Телеграмм\вайбер\воцап на номере +7 978 837 23 16 Страница в вк: https://vk.com/id57461153
С уважением, Мария.
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