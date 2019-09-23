Реальне збільшення рівня життя в Україні почнеться при економічному зростанні в понад 11% ВВП на рік.
Дивися повний текст Реальне поліпшення рівня життя в Україні почнеться при зростанні на 11% ВВП на рік - Устенко.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 09:57
Реальне поліпшення рівня життя в Україні почнеться при...
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Дивися повний текст Реальне поліпшення рівня життя в Україні почнеться при зростанні на 11% ВВП на рік - Устенко.
Додано: Вів 24 вер, 2019 09:57
Уточніть про фіскальні те монетарні канали розвитку економіки України і чому вони закриті?
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