RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Реальне поліпшення рівня життя
в Україні почнеться при...

Реальне поліпшення рівня життя в Україні почнеться при...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 09:57

Реальне поліпшення рівня життя в Україні почнеться при...

Пропонуємо до обговорення:
Реальне збільшення рівня життя в Україні почнеться при економічному зростанні в понад 11% ВВП на рік.

Дивися повний текст Реальне поліпшення рівня життя в Україні почнеться при зростанні на 11% ВВП на рік - Устенко.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90999
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 09:57

Уточніть про фіскальні те монетарні канали розвитку економіки України і чому вони закриті?
olegko2011
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 19.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 09:58

...та монетарні...
olegko2011
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 19.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 12:17

востановить разграбленые заводы,фабрики,фермы за счет наказания виновных в их прихватизации и уничтожении. Создать новые рабочие места
bklochok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 53
З нами з: 27.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні планують змінити порядок розмитнення "єврономерів" 1, 2
R2 » П'ят 20 вер, 2019 16:01
12 698
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 вер, 2019 12:42
tedswing45
Новий пенсійний вік в Україні: експерт назвала наслідки
R2 » Вів 24 вер, 2019 07:44
4 243
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 вер, 2019 12:07
Shall
Прописка в Україні: правила, документи і штрафи
R2 » Пон 23 вер, 2019 12:15
5 352
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 вер, 2019 08:56
kolya_pauchkov

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76647)
24.09.2019 14:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.