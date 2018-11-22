Реальне збільшення рівня життя в Україні почнеться при економічному зростанні в понад 11% ВВП на рік.
Дивися повний текст Реальне поліпшення рівня життя в Україні почнеться при зростанні на 11% ВВП на рік - Устенко.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 09:57
Реальне поліпшення рівня життя в Україні почнеться при...
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Дивися повний текст Реальне поліпшення рівня життя в Україні почнеться при зростанні на 11% ВВП на рік - Устенко.
Додано: Вів 24 вер, 2019 09:57
Уточніть про фіскальні те монетарні канали розвитку економіки України і чому вони закриті?
Додано: Вів 24 вер, 2019 12:17
востановить разграбленые заводы,фабрики,фермы за счет наказания виновных в их прихватизации и уничтожении. Создать новые рабочие места
Додано: Вів 24 вер, 2019 19:17
bklochok Кто будет восстанавливать "разграбленые заводы,фабрики,фермы"? Польские заробитчане? Так они ТУТ работать не хотят! Даже за сопоставимые зарплаты...
Виновных найти (а тем более назначить) - легко! Можно даже их показательно наказать - вплоть до "высшей меры"! (исполнять наказание готовы пойти?) Но денег этих в стране уже давно нет и назад они вряд ли вернуться.
Не зря говорят "Ломать - не строить"... Но может ответите на вопрос: а что строить? Структура экономики стремительно меняется, на глазах! То что производилось еще пять-десять лет назад - завтра может оказаться ненужным! Так вот: даже если ВДРУГ придут инвестиции - куда их вкладывать? Кто скажет как не "пролететь как фанера над Парижем"?
Вообще вы не поняли пана Олега, он в мягкой форме ответил: "НИКОГДА". 11% роста цифра нереальная в наших сегодняшних реалиях.
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