Реальне поліпшення рівня життя в Україні почнеться при...

Додано: Вів 24 вер, 2019 19:17

bklochok Кто будет восстанавливать "разграбленые заводы,фабрики,фермы"? Польские заробитчане? Так они ТУТ работать не хотят! Даже за сопоставимые зарплаты...



Виновных найти (а тем более назначить) - легко! Можно даже их показательно наказать - вплоть до "высшей меры"! (исполнять наказание готовы пойти?) Но денег этих в стране уже давно нет и назад они вряд ли вернуться.



Не зря говорят "Ломать - не строить"... Но может ответите на вопрос: а что строить? Структура экономики стремительно меняется, на глазах! То что производилось еще пять-десять лет назад - завтра может оказаться ненужным! Так вот: даже если ВДРУГ придут инвестиции - куда их вкладывать? Кто скажет как не "пролететь как фанера над Парижем"?



Вообще вы не поняли пана Олега, он в мягкой форме ответил: "НИКОГДА". 11% роста цифра нереальная в наших сегодняшних реалиях.