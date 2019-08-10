Виробник авто Mercedes-Benz - німецький автомобільний концерн Daimler, який нещодавно уклав угоду з BMW, - планує припинити розробку двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ).
Дивися повний текст Mercedes-Benz відмовляється від бензину і дизелю.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 10:06
Mercedes-Benz відмовляється від бензину і дизелю
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Дивися повний текст Mercedes-Benz відмовляється від бензину і дизелю.
Додано: Вів 24 вер, 2019 10:07
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Название статьи " Mercedes-Benz відмовляється від бензину і дизелю" - но в статье речь идет только о прекращении новых разработок. А старые будут выпускаться еще большое время.
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