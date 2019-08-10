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Mercedes-Benz відмовляється
від бензину і дизелю

Mercedes-Benz відмовляється від бензину і дизелю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 10:06

Mercedes-Benz відмовляється від бензину і дизелю

Пропонуємо до обговорення:
Виробник авто Mercedes-Benz - німецький автомобільний концерн Daimler, який нещодавно уклав угоду з BMW, - планує припинити розробку двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ).

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 10:07

Главный редактор, не разменивайте авторитет издания на сиюминутное повышение кликабельности!
Каждый, кто открыл публикацию по заголовку и обнаружил несоответствие его тексту, сразу же уменьшает рейтинг Финанс, и будет реже заходить на сайт в целом "потому что желтизны много".
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Название статьи " Mercedes-Benz відмовляється від бензину і дизелю" - но в статье речь идет только о прекращении новых разработок. А старые будут выпускаться еще большое время.
AN-2
 
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