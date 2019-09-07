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Кабмін запропонував збільшити
прожитковий мінімум удвічі

Кабмін запропонував збільшити прожитковий мінімум удвічі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 10:39

Кабмін запропонував збільшити прожитковий мінімум удвічі

Пропонуємо до обговорення:
В уряді запропонували збільшити закладений в держбюджеті прожитковий мінімум удвічі - до 4,5 тис. грн.

Дивися повний текст Кабмін запропонував збільшити прожитковий мінімум удвічі.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 10:40

"Верещук додала, що «справа залишається за малим» – знайти для цього гроші і реально побачити їх в бюджеті."
Дійсно "за малим"!
naydychnn
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