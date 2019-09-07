В уряді запропонували збільшити закладений в держбюджеті прожитковий мінімум удвічі - до 4,5 тис. грн.
Дивися повний текст Кабмін запропонував збільшити прожитковий мінімум удвічі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 вер, 2019 10:39
Кабмін запропонував збільшити прожитковий мінімум удвічі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін запропонував збільшити прожитковий мінімум удвічі.
Додано: Вів 24 вер, 2019 10:40
"Верещук додала, що «справа залишається за малим» – знайти для цього гроші і реально побачити їх в бюджеті."
Дійсно "за малим"!
|