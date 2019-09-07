Відстрочка штрафів для водіїв авто на єврономерах поставить в програшну ситуацію тих автовласників, які вже розмитнив свої авто.
Дивися повний текст Названо проблему нових пільг для \"євробляхерів\".
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Додано: Вів 24 вер, 2019 11:44
Названо проблему нових пільг для "євробляхерів"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо проблему нових пільг для \"євробляхерів\".
Додано: Вів 24 вер, 2019 11:44
Автоюрист пытается сыграть на зависти людей которые уже растаможили авто.
Он предлагает ничего не менять? Пусть люди по несколько раз переваривают старые жигули нежели купят в европе что-то стоящее и менее дымящее.. Иначе те кто отдали 200% на ростаможку от стоимости авто в ЕС будут завидовать.
Позор таким автоюристам!
Додано: Вів 24 вер, 2019 13:26
v_jeday Он просто говорит, что преступники нарушающие закон, не штафы платят, а получают льготы.
Додано: Вів 24 вер, 2019 14:47
Потому что в этой стране платят только лохи. Кто на все плевал, в итоге окажется в выигрыше.
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