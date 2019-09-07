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Названо проблему нових
пільг для "євробляхерів"

Названо проблему нових пільг для "євробляхерів"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:44

Названо проблему нових пільг для "євробляхерів"

Пропонуємо до обговорення:
Відстрочка штрафів для водіїв авто на єврономерах поставить в програшну ситуацію тих автовласників, які вже розмитнив свої авто.

Дивися повний текст Названо проблему нових пільг для \"євробляхерів\".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:44

Автоюрист пытается сыграть на зависти людей которые уже растаможили авто.
Он предлагает ничего не менять? Пусть люди по несколько раз переваривают старые жигули нежели купят в европе что-то стоящее и менее дымящее.. Иначе те кто отдали 200% на ростаможку от стоимости авто в ЕС будут завидовать.
Позор таким автоюристам!
v_jeday
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 13:26

v_jeday Он просто говорит, что преступники нарушающие закон, не штафы платят, а получают льготы.
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 15:28

  v_jeday написав:Пусть люди по несколько раз переваривают старые жигули нежели купят в европе что-то стоящее и менее дымящее..

Так говорите, как будто это что-то плохое. Именно для такого эффекта таможеные пошлины и вводят.
moveton
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