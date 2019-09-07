Додано: Вів 24 вер, 2019 17:36

mylastnameisboyko написав: В США не существует такого понятия как "растаможъка". Там не так всё сделано, и максимальный платёж который ты заплатишь, в самом худшем случае, есть один штат, где дерут по их мнению аж 12%.

В США не существует такого понятия как "растаможъка". Там не так всё сделано, и максимальный платёж который ты заплатишь, в самом худшем случае, есть один штат, где дерут по их мнению аж 12%.

mylastnameisboyko написав: Только вдумайтесь в эту цифру, с их доходами от 7$ в час, они платят за ввоз авто, поставив на учёт, получив номера - копейки. Мы рабский народ, платим за то, чтобы ктото на компьютере пару кнопочек нажал, добавил в базу данных VIN, и выдал железные таблички, весом в пару граммов - приличные деньги, из семейного бюджета. Теперь вы понимаете почему северная америка такая богатая? - потому что они не переплачивают за воздух, считают каждый тяжело заработанный доллар. Только вдумайтесь в эту цифру, с их доходами от 7$ в час, они платят за ввоз авто, поставив на учёт, получив номера - копейки. Мы рабский народ, платим за то, чтобы ктото на компьютере пару кнопочек нажал, добавил в базу данных VIN, и выдал железные таблички, весом в пару граммов - приличные деньги, из семейного бюджета. Теперь вы понимаете почему северная америка такая богатая? - потому что они не переплачивают за воздух, считают каждый тяжело заработанный доллар.

Как-то странно: таможня есть, таможенная пошлина есть, а растаможки нет. Кроме того не стоит умалчивать о мелочах. Еслине врёт, то да, пошлина на легковушку пошлина только 2.5%. Но есть нюанс: мало какая машина через таможню пройдёт в принципе. Учитывая, что с евробляхами ездит исключительно евроавтохлам, если такие правила ввести у нас, то с этих машины нужно не пошлину взимать, а запретить их пребывание в стране. Мне почему-то кажется, что владельцам это понравится меньше, чем существующий порядок.Кстати, там грозятся пошлины поднять:Считать доллары отлично умеют везде. Они богатые потому, что там собственные автозаводы есть и народ покупает авто собственного производства, а не своими деньгами кормит зарубежных работников. У нас пошлина теоретически тоже должна направляться на стимулирование своего производства. Но пока это только теоретически, мы именно в такой степени и богатые.