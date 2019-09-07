Відстрочка штрафів для водіїв авто на єврономерах поставить в програшну ситуацію тих автовласників, які вже розмитнив свої авто.
Дивися повний текст Названо проблему нових пільг для \"євробляхерів\".
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Додано: Вів 24 вер, 2019 11:44
Названо проблему нових пільг для "євробляхерів"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо проблему нових пільг для \"євробляхерів\".
Додано: Вів 24 вер, 2019 11:44
Автоюрист пытается сыграть на зависти людей которые уже растаможили авто.
Он предлагает ничего не менять? Пусть люди по несколько раз переваривают старые жигули нежели купят в европе что-то стоящее и менее дымящее.. Иначе те кто отдали 200% на ростаможку от стоимости авто в ЕС будут завидовать.
Позор таким автоюристам!
Додано: Вів 24 вер, 2019 13:26
v_jeday Он просто говорит, что преступники нарушающие закон, не штафы платят, а получают льготы.
Додано: Вів 24 вер, 2019 15:28
Додано: Вів 24 вер, 2019 16:28
В США не существует такого понятия как "растаможъка". Там не так всё сделано, и максимальный платёж который ты заплатишь, в самом худшем случае, есть один штат, где дерут по их мнению аж 12%. Только вдумайтесь в эту цифру, с их доходами от 7$ в час, они платят за ввоз авто, поставив на учёт, получив номера - копейки. Мы рабский народ, платим за то, чтобы ктото на компьютере пару кнопочек нажал, добавил в базу данных VIN, и выдал железные таблички, весом в пару граммов - приличные деньги, из семейного бюджета. Теперь вы понимаете почему северная америка такая богатая? - потому что они не переплачивают за воздух, считают каждый тяжело заработанный доллар.
Додано: Вів 24 вер, 2019 17:36
Как-то странно: таможня есть, таможенная пошлина есть, а растаможки нет. Кроме того не стоит умалчивать о мелочах. Если
Кстати, там грозятся пошлины поднять:
Считать доллары отлично умеют везде. Они богатые потому, что там собственные автозаводы есть и народ покупает авто собственного производства, а не своими деньгами кормит зарубежных работников. У нас пошлина теоретически тоже должна направляться на стимулирование своего производства. Но пока это только теоретически, мы именно в такой степени и богатые.
Додано: Вів 24 вер, 2019 20:50
Теперь вы понимаете почему северная америка такая богатая? - потому что они не переплачивают за воздух, считают каждый тяжело заработанный доллар.
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Ничосе.
А сэр знает, что творилось там в 1920-30? Ну там налоги на импорт 40%, подоходный 60+%? А вы слышали о том что в это время снизилась рождаемость в этой богатой стране? А вы изучали КАК они выкорбкались? Какие жертвы и налоги были?
Нет? Ибо это не так шоколадно выглядит на фоне Гугла и прочих Амазонов? И не так кошерно с 7 баксами в час?
Вы готовы пережить то, что пережили они ради богатства? Ответ я знаю заранее, ибо уже в вашей голове победила евробляха с вырезанными катализатором. Ради понта в большинстве. Ибо эти понты уже валяются по дворам с побитыми стеклами и без АКБ, колес и магнитолл.
Нищий - категория сугубо нравственная, а не финансовая.
Додано: Сер 25 вер, 2019 08:31
Господа зачем смотреть в чужие карманы,все страны развивались с трудностями для народа и тому подобное.но если говорить за евробляхи,наш автопром не в состоянии дать нам автомобиль с качеством и комфортом,а дырявые Жигули пережили по три жизни,где нет даже ремней безопасности .автопром и банковская система не даёт возможности в процентной ставке брать кредит,а каждый человек живёт одну жизнь и хочет прожить её в комфорте а не в долгах .а законы которые сейчас принимают за евробляхи будут давать возможность людям иметь средство передвижения а не роскошь и доступный всем.и если мы будем смотреть в прошлое постоянно и говорить что те люди таможили по тем законам и почему так не справедливо,то ездить нам ещё нужно на лошадях.
Додано: Сер 25 вер, 2019 09:53
Додано: Сер 25 вер, 2019 10:06
Высокая цена растаможки - всего лишь компенсатор низких налогов или их отсутствия.
Если бы платили все по 40% налога со всех (подчеркиваю, со всех) доходов, а не с минимальной з/п, вот тогда и можно говорить о снижении пошлин или их отмене. Собственно это и видно на примере США. Высокие налоги, но нет растаможки.
А у нас хотят и рыбку съесть и покататься нахаляву.
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