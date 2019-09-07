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Названо проблему нових
пільг для "євробляхерів"

Названо проблему нових пільг для "євробляхерів"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 10:32

Nickoss1, значит можно разогнать налоговую службу, если она не справляется с поиском теневых доходов, это позволит сэкономить на ЗП этих дармоедов. Так? В США ну очень трудно купить что-то кроме пищи за нелегальные деньги, почему у нас поиск таких людей непомерная задача?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:38

RomanTik

Когда 90% населения не декларируют всех доходов налоговая служба не поможет.
У нас так: нельзя всех нагибать с налогами, потому как бедные. "Вот пусть мне сначала они заплатят, как в Европе 5 тыс. евро з/п, а я потом прикину и может быть налоги начну платить". А пока я бедный - дайте субсидию и машину нахаляву, которую я припаркую под домом на газоне, потому как обратно же бедный.
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:50

  Nickoss1 написав:RomanTik

Когда 90% населения не декларируют всех доходов налоговая служба не поможет.
У нас так: нельзя всех нагибать с налогами, потому как бедные. "Вот пусть мне сначала они заплатят, как в Европе 5 тыс. евро з/п, а я потом прикину и может быть налоги начну платить". А пока я бедный - дайте субсидию и машину нахаляву, которую я припаркую под домом на газоне, потому как обратно же бедный.

Так насправді з багатих починати набагато простіше - їх же менше на порядки . Але у нас роблять навпаки - бо самі себе захищають ...
Puente
 
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