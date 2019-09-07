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Названо проблему нових
пільг для "євробляхерів"

Названо проблему нових пільг для "євробляхерів"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 10:32

Nickoss1, значит можно разогнать налоговую службу, если она не справляется с поиском теневых доходов, это позволит сэкономить на ЗП этих дармоедов. Так? В США ну очень трудно купить что-то кроме пищи за нелегальные деньги, почему у нас поиск таких людей непомерная задача?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:38

RomanTik

Когда 90% населения не декларируют всех доходов налоговая служба не поможет.
У нас так: нельзя всех нагибать с налогами, потому как бедные. "Вот пусть мне сначала они заплатят, как в Европе 5 тыс. евро з/п, а я потом прикину и может быть налоги начну платить". А пока я бедный - дайте субсидию и машину нахаляву, которую я припаркую под домом на газоне, потому как обратно же бедный.
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:50

  Nickoss1 написав:RomanTik

Когда 90% населения не декларируют всех доходов налоговая служба не поможет.
У нас так: нельзя всех нагибать с налогами, потому как бедные. "Вот пусть мне сначала они заплатят, как в Европе 5 тыс. евро з/п, а я потом прикину и может быть налоги начну платить". А пока я бедный - дайте субсидию и машину нахаляву, которую я припаркую под домом на газоне, потому как обратно же бедный.

Так насправді з багатих починати набагато простіше - їх же менше на порядки . Але у нас роблять навпаки - бо самі себе захищають ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 15:31

Re: Названо проблему нових пільг для

  _hunter написав:Эм... сер забыл про мелкие локальные неурядицы 17го года? :oops: -- оно было не сильно веселее...

Мсье наверно понимает, что у нас это национальная забава - свергать власть, переворотить, разделяться, майданить померанчово, майданить против Януовоща....
В отличае от них :)
  Nickoss1 написав:Высокая цена растаможки - всего лишь компенсатор низких налогов или их отсутствия.
Если бы платили все по 40% налога со всех (подчеркиваю, со всех) доходов, а не с минимальной з/п, вот тогда и можно говорить о снижении пошлин или их отмене. Собственно это и видно на примере США. Высокие налоги, но нет растаможки.
А у нас хотят и рыбку съесть и покататься нахаляву.


Ну не врите, а...
2,5% на легковое и 25% на грузовики, при этом импортируемое авто должно соответствовать:
- Федеральным стандартам безопасности моторных транспортных средств FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standards). Стандарты включают в себя требования к системам по предотвращению аварий, ударопрочности авто и выживаемости в нем во время ДТП. Они насчитывают сотни пунктов требований, и в разы «круче», чем в какой бы то ни было другой стране. Чтобы автомобиль был допущен на рынок Америки, автопроизводитель должен делать его специально для США, используя более дорогие материалы и комплектующие, оснащая множеством систем пассивной и активной безопасности. В результате, стоимость такой машины по сравнению с аналогами для других стран, существенно выше. А автопроизводители подобные машины отдают только своим дилерам в США. Иными словами, частный импорт ТС в США фактически невозможен.

-нормативам по расходу топлива – если расход топлива авто 11 л/100 км и больше, при растаможке вступает в действие так называемый топливный налог. Он определяется таможней США на основе собственных нормативов, а не данных автопроизводителей;

-стандартам экологического соответствия EPA, которые тоже в разы суровее, чем где-либо еще.

Да-да! И никаких вырезанных катализаторов и ржавых, дымящих, корчей!
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 09:20

  dimo_0n написав:
  _hunter написав:Эм... сер забыл про мелкие локальные неурядицы 17го года? :oops: -- оно было не сильно веселее...

Мсье наверно понимает, что у нас это национальная забава - свергать власть, переворотить, разделяться, майданить померанчово, майданить против Януовоща....
В отличае от них :)


Серьезно? Отвечу вам вашими словами: "Ну не врите, а..."
Видимо, вы не знакомы с понятием "Право на восстание", нормы которого закреплены в огромном количестве документов, в частности, в Штатах начиная с самого создания, в Декларации независимости сказано "it is their right, it is their duty, to throw off such government, and to provide new guards for their future security"
Аналогичные нормы были или есть как в законах многих других стран, например Франции, Германии, Польши и других, так и в Декларации прав человека.
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 09:27

  dimo_0n написав:
  _hunter написав:Эм... сер забыл про мелкие локальные неурядицы 17го года? :oops: -- оно было не сильно веселее...

Мсье наверно понимает, что у нас это национальная забава - свергать власть, переворотить, разделяться, майданить померанчово, майданить против Януовоща....
В отличае от них :)

Странный аргумент: сначала заявляется, что для экономического процветания нужно "небольшой" глобальный кризис на територии получить. Потом выясняется: революция -- это "неправильный" кризис -- нужно именно спекулятивный пузырь надуть...
_hunter
 
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