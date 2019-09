Додано: Чет 26 вер, 2019 09:20

dimo_0n написав: _hunter написав: Эм... сер забыл про мелкие локальные неурядицы 17го года? -- оно было не сильно веселее... Эм... сер забыл про мелкие локальные неурядицы 17го года?-- оно было не сильно веселее...

Мсье наверно понимает, что у нас это национальная забава - свергать власть, переворотить, разделяться, майданить померанчово, майданить против Януовоща....

Серьезно? Отвечу вам вашими словами: "Ну не врите, а..."Видимо, вы не знакомы с понятием "Право на восстание", нормы которого закреплены в огромном количестве документов, в частности, в Штатах начиная с самого создания, в Декларации независимости сказано "it is their right,, and to provide new guards for their future security"Аналогичные нормы были или есть как в законах многих других стран, например Франции, Германии, Польши и других, так и в Декларации прав человека.