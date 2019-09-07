Додано: Сер 25 вер, 2019 15:31

_hunter написав: Эм... сер забыл про мелкие локальные неурядицы 17го года? -- оно было не сильно веселее... Эм... сер забыл про мелкие локальные неурядицы 17го года?-- оно было не сильно веселее...

Nickoss1 написав: Высокая цена растаможки - всего лишь компенсатор низких налогов или их отсутствия.

Если бы платили все по 40% налога со всех (подчеркиваю, со всех) доходов, а не с минимальной з/п, вот тогда и можно говорить о снижении пошлин или их отмене. Собственно это и видно на примере США. Высокие налоги, но нет растаможки.

А у нас хотят и рыбку съесть и покататься нахаляву. Высокая цена растаможки - всего лишь компенсатор низких налогов или их отсутствия.Если бы платили все по 40% налога со всех (подчеркиваю, со всех) доходов, а не с минимальной з/п, вот тогда и можно говорить о снижении пошлин или их отмене. Собственно это и видно на примере США. Высокие налоги, но нет растаможки.А у нас хотят и рыбку съесть и покататься нахаляву.

Мсье наверно понимает, что у нас это национальная забава - свергать власть, переворотить, разделяться, майданить померанчово, майданить против Януовоща....В отличае от нихНу не врите, а...2,5% на легковое и 25% на грузовики, при этом импортируемое авто должно соответствовать:- Федеральным стандартам безопасности моторных транспортных средств FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standards). Стандарты включают в себя требования к системам по предотвращению аварий, ударопрочности авто и выживаемости в нем во время ДТП. Они насчитывают сотни пунктов требований, и в разы «круче», чем в какой бы то ни было другой стране. Чтобы автомобиль был допущен на рынок Америки, автопроизводитель должен делать его специально для США, используя более дорогие материалы и комплектующие, оснащая множеством систем пассивной и активной безопасности. В результате, стоимость такой машины по сравнению с аналогами для других стран, существенно выше. А автопроизводители подобные машины отдают только своим дилерам в США. Иными словами, частный импорт ТС в США фактически невозможен.-нормативам по расходу топлива – если расход топлива авто 11 л/100 км и больше, при растаможке вступает в действие так называемый топливный налог. Он определяется таможней США на основе собственных нормативов, а не данных автопроизводителей;-стандартам экологического соответствия EPA, которые тоже в разы суровее, чем где-либо еще.Да-да! И никаких вырезанных катализаторов и ржавых, дымящих, корчей!