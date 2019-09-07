Додано: Чет 26 вер, 2019 11:46

alter написав: Видимо, вы не знакомы с понятием "Право на восстание", нормы которого закреплены в огромном количестве документов, в частности, в Штатах начиная с самого создания, в Декларации независимости сказано "it is their right, it is their duty, to throw off such government, and to provide new guards for their future security"

Аналогичные нормы были или есть как в законах многих других стран, например Франции, Германии, Польши и других, так и в Декларации прав человека. Видимо, вы не знакомы с понятием "Право на восстание", нормы которого закреплены в огромном количестве документов, в частности, в Штатах начиная с самого создания, в Декларации независимости сказано "it is their right, it is their duty, to throw off such government, and to provide new guards for their future security"Аналогичные нормы были или есть как в законах многих других стран, например Франции, Германии, Польши и других, так и в Декларации прав человека.

_hunter написав: Странный аргумент: сначала заявляется, что для экономического процветания нужно "небольшой" глобальный кризис на територии получить. Потом выясняется: революция -- это "неправильный" кризис -- нужно именно спекулятивный пузырь надуть... Странный аргумент: сначала заявляется, что для экономического процветания нужно "небольшой" глобальный кризис на територии получить. Потом выясняется: революция -- это "неправильный" кризис -- нужно именно спекулятивный пузырь надуть...

Мсье, я вам скажу, что в Омериге восстаний как при Я небыло и не будет. Их разгонят такими лящами, шо мало не покажется. Назовете ка мне за последние 100 лет восстания в США, что привели к госпереворотам? Не расскажите? Тогда присядьте, пожалуйста и не ерничайте.Это что за отсебятина такая? Выдумывайте и натягивайте сову на глобус дальше, никто не может вам этого запретить. Но у меня резонный вопрос - у нас ща тут попа. Производства нет, массовое бегство забугор. Технологий нет. Мы страна сырья. Ну такая себе Винисуэлла, только с пшеницой и соей. Как вы хотите повысить экономическое благосостояние? Пригнав бл.яху на последние гроши, чтоб понтануца перед соплеменниками? Ну понтанулись. Стало круче? Самооценка вверх? А толку то? Денего как небыло так и нет. Работадатель тебе как платил копейки так и платит. Вне зависимости от наличия бл.яхи. Ты как получал свои плешивые 300-500 баксов, так и получаешь. Всему остальному миру - пофик на тебя. Только радостный Поляк потирает ручки, что не надо больше ковыряться с дерьмом, которое он впарил тебе. Теперь это твоя проблема. А он кешфлоу получил. А у тебя на твои 500 баксов еще одна статья расходов образовалась - ремонт и заправка одного из новых понтов. Не более.Помимо этого еще и экологию страны в ж*** затираете. Вель у вас аргумент - жигули чадят больше. Ну чо, вы молодцы, навезли еще говна с вырезанными катализаторами и радуетесь с отмазкой на жигулеводителей.Никто в этом стаде не думает ни о ком, кроме себя. Это пичально. Капитализм верной дорогой идет по мозгам пересичных. Только в очередной кризис, когда углеводородица подорожает вновь - не нойте. А изрядно платите за свои понты.