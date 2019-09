alter написав:

Видимо, вы не знакомы с понятием "Право на восстание", нормы которого закреплены в огромном количестве документов, в частности, в Штатах начиная с самого создания, в Декларации независимости сказано "it is their right, it is their duty, to throw off such government, and to provide new guards for their future security"Аналогичные нормы были или есть как в законах многих других стран, например Франции, Германии, Польши и других, так и в Декларации прав человека.