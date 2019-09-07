|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 вер, 2019 10:32
Nickoss1, значит можно разогнать налоговую службу, если она не справляется с поиском теневых доходов, это позволит сэкономить на ЗП этих дармоедов. Так? В США ну очень трудно купить что-то кроме пищи за нелегальные деньги, почему у нас поиск таких людей непомерная задача?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
Додано: Сер 25 вер, 2019 14:38
RomanTik
Когда 90% населения не декларируют всех доходов налоговая служба не поможет.
У нас так: нельзя всех нагибать с налогами, потому как бедные. "Вот пусть мне сначала они заплатят, как в Европе 5 тыс. евро з/п, а я потом прикину и может быть налоги начну платить". А пока я бедный - дайте субсидию и машину нахаляву, которую я припаркую под домом на газоне, потому как обратно же бедный.
Додано: Сер 25 вер, 2019 14:50
Так насправді з багатих починати набагато простіше - їх же менше на порядки . Але у нас роблять навпаки - бо самі себе захищають ...
Додано: Сер 25 вер, 2019 15:31
Re: Названо проблему нових пільг для
Мсье наверно понимает, что у нас это национальная забава - свергать власть, переворотить, разделяться, майданить померанчово, майданить против Януовоща....
В отличае от них
Ну не врите, а...
2,5% на легковое и 25% на грузовики, при этом импортируемое авто должно соответствовать:
- Федеральным стандартам безопасности моторных транспортных средств FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standards). Стандарты включают в себя требования к системам по предотвращению аварий, ударопрочности авто и выживаемости в нем во время ДТП. Они насчитывают сотни пунктов требований, и в разы «круче», чем в какой бы то ни было другой стране. Чтобы автомобиль был допущен на рынок Америки, автопроизводитель должен делать его специально для США, используя более дорогие материалы и комплектующие, оснащая множеством систем пассивной и активной безопасности. В результате, стоимость такой машины по сравнению с аналогами для других стран, существенно выше. А автопроизводители подобные машины отдают только своим дилерам в США. Иными словами, частный импорт ТС в США фактически невозможен.
-нормативам по расходу топлива – если расход топлива авто 11 л/100 км и больше, при растаможке вступает в действие так называемый топливный налог. Он определяется таможней США на основе собственных нормативов, а не данных автопроизводителей;
-стандартам экологического соответствия EPA, которые тоже в разы суровее, чем где-либо еще.
Да-да! И никаких вырезанных катализаторов и ржавых, дымящих, корчей!
Додано: Чет 26 вер, 2019 09:20
Серьезно? Отвечу вам вашими словами: "Ну не врите, а..."
Видимо, вы не знакомы с понятием "Право на восстание", нормы которого закреплены в огромном количестве документов, в частности, в Штатах начиная с самого создания, в Декларации независимости сказано "it is their right, it is their duty, to throw off such government, and to provide new guards for their future security"
Аналогичные нормы были или есть как в законах многих других стран, например Франции, Германии, Польши и других, так и в Декларации прав человека.
Додано: Чет 26 вер, 2019 09:27
Странный аргумент: сначала заявляется, что для экономического процветания нужно "небольшой" глобальный кризис на територии получить. Потом выясняется: революция -- это "неправильный" кризис -- нужно именно спекулятивный пузырь надуть...
Додано: Чет 26 вер, 2019 11:46
Re: Названо проблему нових пільг для
Мсье, я вам скажу, что в Омериге восстаний как при Я небыло и не будет. Их разгонят такими лящами, шо мало не покажется. Назовете ка мне за последние 100 лет восстания в США, что привели к госпереворотам? Не расскажите? Тогда присядьте, пожалуйста и не ерничайте.
Это что за отсебятина такая? Выдумывайте и натягивайте сову на глобус дальше, никто не может вам этого запретить. Но у меня резонный вопрос - у нас ща тут попа. Производства нет, массовое бегство забугор. Технологий нет. Мы страна сырья. Ну такая себе Винисуэлла, только с пшеницой и соей. Как вы хотите повысить экономическое благосостояние? Пригнав бл.яху на последние гроши, чтоб понтануца перед соплеменниками? Ну понтанулись. Стало круче? Самооценка вверх? А толку то? Денего как небыло так и нет. Работадатель тебе как платил копейки так и платит. Вне зависимости от наличия бл.яхи. Ты как получал свои плешивые 300-500 баксов, так и получаешь. Всему остальному миру - пофик на тебя. Только радостный Поляк потирает ручки, что не надо больше ковыряться с дерьмом, которое он впарил тебе. Теперь это твоя проблема. А он кешфлоу получил. А у тебя на твои 500 баксов еще одна статья расходов образовалась - ремонт и заправка одного из новых понтов. Не более.
Помимо этого еще и экологию страны в ж*** затираете. Вель у вас аргумент - жигули чадят больше. Ну чо, вы молодцы, навезли еще говна с вырезанными катализаторами и радуетесь с отмазкой на жигулеводителей.
Никто в этом стаде не думает ни о ком, кроме себя. Это пичально. Капитализм верной дорогой идет по мозгам пересичных. Только в очередной кризис, когда углеводородица подорожает вновь - не нойте. А изрядно платите за свои понты.
Додано: Чет 26 вер, 2019 12:48
Не могу не процитировать: Это что за отсебятина такая?
-- в огороде бузина, и дальше по класике... -- какое отношение "б***" имеют к послевоенному экономическому росту США???
Додано: Чет 26 вер, 2019 15:03
Re: Названо проблему нових пільг для
Точно такое же - как возгласы из уст бл.ях.ер.ов:
А в Америки пошлин вааще нет и зряплата 7 баксов\час.
|