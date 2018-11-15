RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Коли пенсіонерам починають
призначати виплати:...

Коли пенсіонерам починають призначати виплати:...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:57

Коли пенсіонерам починають призначати виплати:...

Пропонуємо до обговорення:
Пільговим категоріям людей, які отримують пенсію за віком, призначають виплату в день після досягнення пенсійного віку.

Дивися повний текст Коли пенсіонерам починають призначати виплати: роз'яснення ПФУ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90998
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:57

Перерасчет пенсий,как в марте, должен производиться всем пенсионерам без исключения, минимум + 10%, не превышая максимальную
bklochok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 51
З нами з: 27.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чи може роботодавець самостійно обирати банк для виплати...
R2 » Нед 22 вер, 2019 21:36
2 308
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 вер, 2019 13:42
Конрад Карлович
Стало відомо, коли українцям чекати на початок...
R2 » Сер 18 вер, 2019 17:36
8 474
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 вер, 2019 10:38
Sam17a
Стало відомо, коли в Україні запрацює UnionPay
R2 » Чет 15 лис, 2018 09:28
2 427
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2019 20:40
lavidenko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.