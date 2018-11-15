Пільговим категоріям людей, які отримують пенсію за віком, призначають виплату в день після досягнення пенсійного віку.
Дивися повний текст Коли пенсіонерам починають призначати виплати: роз'яснення ПФУ.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 11:57
Коли пенсіонерам починають призначати виплати:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли пенсіонерам починають призначати виплати: роз'яснення ПФУ.
Додано: Вів 24 вер, 2019 11:57
Перерасчет пенсий,как в марте, должен производиться всем пенсионерам без исключения, минимум + 10%, не превышая максимальную
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