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Новітні касові апарати запустять
навесні 2020 року -...

Новітні касові апарати запустять навесні 2020 року -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 12:07

Новітні касові апарати запустять навесні 2020 року -...

Пропонуємо до обговорення:
У 2021 році використання касових апаратів стане обов’язковим при торгівлі.

Дивися повний текст Новітні касові апарати запустять навесні 2020 року - голова податкової.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 12:07

Необходимо на сто заставить установить касовые апараты и выдавать чеки.Цены большие, а качество иногда отвратительное
bklochok
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