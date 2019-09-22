У 2021 році використання касових апаратів стане обов’язковим при торгівлі.
Дивися повний текст Новітні касові апарати запустять навесні 2020 року - голова податкової.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 12:07
Новітні касові апарати запустять навесні 2020 року -...
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Дивися повний текст Новітні касові апарати запустять навесні 2020 року - голова податкової.
Додано: Вів 24 вер, 2019 12:07
Необходимо на сто заставить установить касовые апараты и выдавать чеки.Цены большие, а качество иногда отвратительное
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