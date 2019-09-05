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Китай гарантує "Мотор Січі"
$500 мільйонів на рік

Китай гарантує "Мотор Січі" $500 мільйонів на рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 13:46

Китай гарантує "Мотор Січі" $500 мільйонів на рік

Пропонуємо до обговорення:
Серед документів, підписаних в рамках угоди з "Мотор Січ", прийнято низку зобов'язань, які захищають Україну від невиконання інвестором договору.

Дивися повний текст Китай гарантує \"Мотор Січі\" $500 мільйонів на рік.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 13:47

"Голос Запоріжжя" Это серьезно. Почему они считают, что государство должно дать 12 млрд. заказов?
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 13:50

Если какой-то болт с нуландом хотят обсудить этот вопрос, а особенно навязать свое мнение - то не мешало бы подкрепить слова деньгами, как китайцы
Вкладчик1234
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