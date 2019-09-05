Серед документів, підписаних в рамках угоди з "Мотор Січ", прийнято низку зобов'язань, які захищають Україну від невиконання інвестором договору.
Дивися повний текст Китай гарантує \"Мотор Січі\" $500 мільйонів на рік.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 13:46
Китай гарантує "Мотор Січі" $500 мільйонів на рік
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Дивися повний текст Китай гарантує \"Мотор Січі\" $500 мільйонів на рік.
Додано: Вів 24 вер, 2019 13:47
"Голос Запоріжжя" Это серьезно. Почему они считают, что государство должно дать 12 млрд. заказов?
Додано: Вів 24 вер, 2019 13:50
Если какой-то болт с нуландом хотят обсудить этот вопрос, а особенно навязать свое мнение - то не мешало бы подкрепить слова деньгами, как китайцы
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