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Бізнес-асоціація спрогнозувала курс на наступний рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 вер, 2019 14:14
Пропонуємо до обговорення:
Європейська бізнес-асоціація закладає у прогнози на наступний рік середній курс долара на рівні 28 гривень за 1 долар.
Дивися повний текст Бізнес-асоціація спрогнозувала курс на наступний рік
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