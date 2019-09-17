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Бізнес-асоціація спрогнозувала
курс на наступний рік

Бізнес-асоціація спрогнозувала курс на наступний рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:14

Бізнес-асоціація спрогнозувала курс на наступний рік

Пропонуємо до обговорення:
Європейська бізнес-асоціація закладає у прогнози на наступний рік середній курс долара на рівні 28 гривень за 1 долар.

Дивися повний текст Бізнес-асоціація спрогнозувала курс на наступний рік.
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