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Які кроки допоможуть перетворити
Україну в смарт-країну...

Які кроки допоможуть перетворити Україну в смарт-країну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:50

Які кроки допоможуть перетворити Україну в смарт-країну...

Пропонуємо до обговорення:
Смарт країна — це коли громадяни та бізнес мають забути дорогу до податкової служби.

Дивися повний текст Які кроки допоможуть перетворити Україну в смарт-країну - думки експертів.
R2
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