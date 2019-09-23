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Глава Митниці запропонував
фіксовану ціну за розмитнення...

Глава Митниці запропонував фіксовану ціну за розмитнення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 15:05

Глава Митниці запропонував фіксовану ціну за розмитнення...

Пропонуємо до обговорення:
Максим Нефьодов вважає за можливе встановити фіксовану ціну за розмитнення старих транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

Дивися повний текст Глава Митниці запропонував фіксовану ціну за розмитнення старих єврономерів.
R2
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