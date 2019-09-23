Максим Нефьодов вважає за можливе встановити фіксовану ціну за розмитнення старих транспортних засобів з іноземною реєстрацією.
Дивися повний текст Глава Митниці запропонував фіксовану ціну за розмитнення старих єврономерів.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 15:05
Глава Митниці запропонував фіксовану ціну за розмитнення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Глава Митниці запропонував фіксовану ціну за розмитнення старих єврономерів.
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