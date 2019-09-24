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Глава Митниці запропонував
фіксовану ціну за розмитнення...

Глава Митниці запропонував фіксовану ціну за розмитнення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 15:05

Глава Митниці запропонував фіксовану ціну за розмитнення...

Пропонуємо до обговорення:
Максим Нефьодов вважає за можливе встановити фіксовану ціну за розмитнення старих транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

Дивися повний текст Глава Митниці запропонував фіксовану ціну за розмитнення старих єврономерів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 15:05

Это очень странное предложение. По пунктам:
1. зачем поощрять ввоз старого хлама? И так дымящих чадящих корыт хватает. Пусть посмотрит новостные сюжеты, какие помойки бросали на границе, когда прикрыли лавочку. Он хочет, чтоб это всё оказалось на наших дорогах и во дворах?
2. что за дискриминация в отношении тех, кто купил авто уже тут? или кто растаможил раньше?

Уже почти год как б*** дали возможность растаможить. Кто хотел, кто мог это сделать - те давно уже всё решили. Остались либо без документов, либо принципиальные неплательщики, нельзя идти у них на поводу. Все знали, что эта схема незаконна и не логична, вот и всё теперь.
phpkiev
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:23

и так ездить уже не возможно из за этого коптящего хлама
экология воздух в Киеве худший в европе
rdroft
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 01:12

Почему б*** упрощение растаможивания евроблях опять?! Что это за особенная каста такая? Почему не ВСЕХ автомобилей?
Kart
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 07:06

будут зарабатывать спекулянты, а екология, народ и порядочые водители на чесных машинах страдать. Дали последнюю отсрочку и все, штрафы полные и всем
bklochok
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