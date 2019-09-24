Максим Нефьодов вважає за можливе встановити фіксовану ціну за розмитнення старих транспортних засобів з іноземною реєстрацією.
Дивися повний текст Глава Митниці запропонував фіксовану ціну за розмитнення старих єврономерів.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 15:05
Глава Митниці запропонував фіксовану ціну за розмитнення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Глава Митниці запропонував фіксовану ціну за розмитнення старих єврономерів.
Додано: Вів 24 вер, 2019 15:05
Это очень странное предложение. По пунктам:
1. зачем поощрять ввоз старого хлама? И так дымящих чадящих корыт хватает. Пусть посмотрит новостные сюжеты, какие помойки бросали на границе, когда прикрыли лавочку. Он хочет, чтоб это всё оказалось на наших дорогах и во дворах?
2. что за дискриминация в отношении тех, кто купил авто уже тут? или кто растаможил раньше?
Уже почти год как б*** дали возможность растаможить. Кто хотел, кто мог это сделать - те давно уже всё решили. Остались либо без документов, либо принципиальные неплательщики, нельзя идти у них на поводу. Все знали, что эта схема незаконна и не логична, вот и всё теперь.
Додано: Вів 24 вер, 2019 19:23
и так ездить уже не возможно из за этого коптящего хлама
экология воздух в Киеве худший в европе
Додано: Сер 25 вер, 2019 01:12
Почему б*** упрощение растаможивания евроблях опять?! Что это за особенная каста такая? Почему не ВСЕХ автомобилей?
Додано: Сер 25 вер, 2019 07:06
будут зарабатывать спекулянты, а екология, народ и порядочые водители на чесных машинах страдать. Дали последнюю отсрочку и все, штрафы полные и всем
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