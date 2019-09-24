Глава Митниці запропонував фіксовану ціну за розмитнення...

Додано: Вів 24 вер, 2019 15:05

Это очень странное предложение. По пунктам:

1. зачем поощрять ввоз старого хлама? И так дымящих чадящих корыт хватает. Пусть посмотрит новостные сюжеты, какие помойки бросали на границе, когда прикрыли лавочку. Он хочет, чтоб это всё оказалось на наших дорогах и во дворах?

2. что за дискриминация в отношении тех, кто купил авто уже тут? или кто растаможил раньше?



Уже почти год как б*** дали возможность растаможить. Кто хотел, кто мог это сделать - те давно уже всё решили. Остались либо без документов, либо принципиальные неплательщики, нельзя идти у них на поводу. Все знали, что эта схема незаконна и не логична, вот и всё теперь.