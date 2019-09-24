Максим Нефьодов вважає за можливе встановити фіксовану ціну за розмитнення старих транспортних засобів з іноземною реєстрацією.
Дивися повний текст Глава Митниці запропонував фіксовану ціну за розмитнення старих єврономерів.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 15:05
Глава Митниці запропонував фіксовану ціну за розмитнення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Глава Митниці запропонував фіксовану ціну за розмитнення старих єврономерів.
Додано: Вів 24 вер, 2019 15:05
Это очень странное предложение. По пунктам:
1. зачем поощрять ввоз старого хлама? И так дымящих чадящих корыт хватает. Пусть посмотрит новостные сюжеты, какие помойки бросали на границе, когда прикрыли лавочку. Он хочет, чтоб это всё оказалось на наших дорогах и во дворах?
2. что за дискриминация в отношении тех, кто купил авто уже тут? или кто растаможил раньше?
Уже почти год как б*** дали возможность растаможить. Кто хотел, кто мог это сделать - те давно уже всё решили. Остались либо без документов, либо принципиальные неплательщики, нельзя идти у них на поводу. Все знали, что эта схема незаконна и не логична, вот и всё теперь.
Додано: Вів 24 вер, 2019 19:23
и так ездить уже не возможно из за этого коптящего хлама
экология воздух в Киеве худший в европе
Додано: Сер 25 вер, 2019 01:12
Почему б*** упрощение растаможивания евроблях опять?! Что это за особенная каста такая? Почему не ВСЕХ автомобилей?
Додано: Сер 25 вер, 2019 07:06
будут зарабатывать спекулянты, а екология, народ и порядочые водители на чесных машинах страдать. Дали последнюю отсрочку и все, штрафы полные и всем
Додано: Сер 25 вер, 2019 08:55
Як по мені, то на розмитнення авто має бути градація. Наприклад для авто з двигунами 1,6:
- вік авто від 0 до 5 років - 100Євро;
- вік авто від 5 до 10 років з Євро 5 - 200 Євро;
- вік авто від 5 до 10 років з Євро 4 - 400 Євро;
- вік авто від 5 до 10 років з Євро 3 - 800 Євро;
- вік авто від 5 до 10 років з Євро 1-2 - 1 600 Євро;
- вік авто від 5 до 10 років без Євро заборонити;
- вік авто від 10 до 15 років з Євро 5 - 300 Євро;
- вік авто від 10 до 15 років з Євро 4 - 600 Євро;
- вік авто від 10 до 15 років з Євро 3 - 1 200 Євро;
- вік авто від 10 до 15 років з Євро 1-2 - 2 400 Євро;
- вік авто від 10 до 15 років без Євро - заборонити і так далі.
Якщо об*єм двигуна відрізняється - то додавати/віднімати по 10Євро за кожні 100гр в вартість розмитнення з Євро5 по року. А потім привести до відповідного Євро, шляхом множення.
Таким чином, вартість розмитнення 12-річного авто з двгуном 1,0л, який відповідає стандартам Євро4 буде:
300 (тариф для Євро5) - 60(різниця в об*ємі) = 240*2(так як Євро 4) = 480 Євро.
Додано: Сер 25 вер, 2019 09:02
jeugen
Правильно, только начать с суммы в два раза большей, а дальше прогрессия как в Вашем примере,
Чтобы ущербные eвpoгaвнo не перли сюда.
Додано: Сер 25 вер, 2019 10:46
Предложение с фиксированной ставкой очень правильное.
Старше 10 лет = 10000 евро. Хочешь ездить на хламе - плати и катайся. Не хочешь - к станку и зарабатывай на новое. Не можешь/хочешь работать - велкам на маршрутку.
А еще упростить расчет базы для ПДВ. Строго по каталогу: модель/возраст. Без учета пробега/состояния и прочих коррупционных составляющих, которые визначаются на розсуд митника.
Завез битую с 500 тыс. пробега - заплати столько же, как за небитую с 50 тыс. пробега. Будет +мотивация не завозить бывшие такси, которые разваливаются на ходу.
Все просто. Все довольные. И мытныки сосут.
Додано: Сер 25 вер, 2019 12:02
Nickoss1
Та все-одно знайдеться 10-ок б-л-я-х-е-р-о-в халявщиков, які будуть збиратися біля ВР, аби повністтю відмінити плату за розмитнення.
Хоча їх би можна було б і посадити, або розтріляти...
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