Глава Митниці запропонував фіксовану ціну за розмитнення...

Додано: Сер 25 вер, 2019 08:55

Як по мені, то на розмитнення авто має бути градація. Наприклад для авто з двигунами 1,6:

- вік авто від 0 до 5 років - 100Євро;



- вік авто від 5 до 10 років з Євро 5 - 200 Євро;

- вік авто від 5 до 10 років з Євро 4 - 400 Євро;

- вік авто від 5 до 10 років з Євро 3 - 800 Євро;

- вік авто від 5 до 10 років з Євро 1-2 - 1 600 Євро;

- вік авто від 5 до 10 років без Євро заборонити;



- вік авто від 10 до 15 років з Євро 5 - 300 Євро;

- вік авто від 10 до 15 років з Євро 4 - 600 Євро;

- вік авто від 10 до 15 років з Євро 3 - 1 200 Євро;

- вік авто від 10 до 15 років з Євро 1-2 - 2 400 Євро;

- вік авто від 10 до 15 років без Євро - заборонити і так далі.



Якщо об*єм двигуна відрізняється - то додавати/віднімати по 10Євро за кожні 100гр в вартість розмитнення з Євро5 по року. А потім привести до відповідного Євро, шляхом множення.



Таким чином, вартість розмитнення 12-річного авто з двгуном 1,0л, який відповідає стандартам Євро4 буде:

300 (тариф для Євро5) - 60(різниця в об*ємі) = 240*2(так як Євро 4) = 480 Євро.