Глава Митниці запропонував фіксовану ціну за розмитнення...

Додано: Сер 09 жов, 2019 14:04

applemonitors написав: Вы, судя по вашему посту, машины и их устройство только из маршрутки и видите, иначе бы "по пунктам" чушь не писали. Вы, судя по вашему посту, машины и их устройство только из маршрутки и видите, иначе бы "по пунктам" чушь не писали.

applemonitors написав: А если выхлопы волнуют, так пишите за техосмотр, с измерением выхлопа, что бы не ниже евро 2. А если выхлопы волнуют, так пишите за техосмотр, с измерением выхлопа, что бы не ниже евро 2.

applemonitors написав: Поддержанные машины из Еевропы по минимальным ценам это благо для Украины, учитывая изношенный автопарк НАШИХ автомашин. Поддержанные машины из Еевропы по минимальным ценам это благо для Украины, учитывая изношенный автопарк НАШИХ автомашин.

Хо-хо! Покажите мне машину с пробегом больше 200К км с целым катализатором!!! Из пригнанных б***.Я за него и пишу! И за ТО обязательное и за страховку подороже. Ну чтоб как в Европах.Это должно прийти со временем. Можно молиться на авто и покупать говнище, а можно не покупать говнище.Я уже писал что лично продал свое авто и год жил без машины в облцентре. Я не умер. Бизнес не развалился. Зато много нового и интересного узнал, приобщившись к рабочему классу. Такой себе опыт с выводами.А то что любой писюн за заработанные на клубнике 2-3 штуки зелени покупает себе говнище и везет его сюда, чтоб понтануться перед кентами - так это проблема в голове, а не государстве, техосмотре или жигуляхА потом этот писюн покупает бушные колеса, чтоб дальше понтоваться, вырезает катализатор, не меняет датчики АБС, а сбрасывает или глушит ошибки. Это конечно куда лучше, чем не иметь авто и не понтоваться.Так что оставьте при себе свои сказки про невозможность всем жить без авто.