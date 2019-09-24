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Глава Митниці запропонував фіксовану ціну за розмитнення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:46
dimo_0n
Я міг би ще привести розбіжності в конструкції автомобілів для Європи, для США, для України. Але б-л-я-х-е-р-і-в цим не злякаєш.
Я колись, лише для приколу, рахував вартість адаптацію Пассата Б5 з Європейських на наші умови. Так ця вартість перевищила вартість всього авто на нашому б/в ринку.
Але ж б-л-я-х-е-р-а-м це взагалі не цікаво. Багатьом з них навіть не цікаво знати причини того, що їх авто часто ламається.
Тому - нехай радуються, та поповнюють "довічні" паркомісця на парковках.
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jeugen
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:56
phpkiev
По пунктам
Старый хлам у НАС, это жигули и убитые ланосы
Старый хлам у НИХ, это вполне годные машины которые от евро 2-3 идут по выхлопам, иначе европеец не пройдет техосмотр.
Вы, судя по вашему посту, машины и их устройство только из маршрутки и видите, иначе бы "по пунктам" чушь не писали.
А если выхлопы волнуют, так пишите за техосмотр, с измерением выхлопа, что бы не ниже евро 2.
Поддержанные машины из Еевропы по минимальным ценам это благо для Украины, учитывая изношенный автопарк НАШИХ автомашин.
Если все кто ездит не экологичных машинах у НАС, пересядут на ИХ машины, такой же стоимости, будет красивее и экологичнее.
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applemonitors
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Додано: Сер 09 жов, 2019 14:04
applemonitors написав:
Вы, судя по вашему посту, машины и их устройство только из маршрутки и видите, иначе бы "по пунктам" чушь не писали.
Хо-хо! Покажите мне машину с пробегом больше 200К км с целым катализатором!!! Из пригнанных б***.
applemonitors написав:
А если выхлопы волнуют, так пишите за техосмотр, с измерением выхлопа, что бы не ниже евро 2.
Я за него и пишу! И за ТО обязательное и за страховку подороже. Ну чтоб как в Европах.
applemonitors написав:
Поддержанные машины из Еевропы по минимальным ценам это благо для Украины, учитывая изношенный автопарк НАШИХ автомашин.
Это должно прийти со временем. Можно молиться на авто и покупать говнище, а можно не покупать говнище.
Я уже писал что лично продал свое авто и год жил без машины в облцентре. Я не умер. Бизнес не развалился. Зато много нового и интересного узнал, приобщившись к рабочему классу. Такой себе опыт с выводами.
А то что любой писюн за заработанные на клубнике 2-3 штуки зелени покупает себе говнище и везет его сюда, чтоб понтануться перед кентами - так это проблема в голове, а не государстве, техосмотре или жигулях
А потом этот писюн покупает бушные колеса, чтоб дальше понтоваться, вырезает катализатор, не меняет датчики АБС, а сбрасывает или глушит ошибки. Это конечно куда лучше, чем не иметь авто и не понтоваться.
Так что оставьте при себе свои сказки про невозможность всем жить без авто.
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dimo_0n
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