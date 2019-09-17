Як зазначив Нефьодов, самі ставки - це парафія народних депутатів, однак цей процес необхідно впорядкувати.
Дивися повний текст Нефедов пропонує повернути ліміт в 150 євро на отримання посилок з-за кордону.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 16:20
Нефедов пропонує повернути ліміт в 150 євро на отримання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нефедов пропонує повернути ліміт в 150 євро на отримання посилок з-за кордону.
Додано: Вів 24 вер, 2019 16:20
Ну не умеет так не умеет, ну что тут сделаешь, будем делать только то что таможня умеет. Ой, сам испугался своих слов, ну вы поняли что таможня умеет лучше всего ;)
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