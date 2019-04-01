Як зазначив Нефьодов, самі ставки - це парафія народних депутатів, однак цей процес необхідно впорядкувати.
Дивися повний текст Нефедов пропонує повернути ліміт в 150 євро на отримання посилок з-за кордону.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 16:20
Нефедов пропонує повернути ліміт в 150 євро на отримання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нефедов пропонує повернути ліміт в 150 євро на отримання посилок з-за кордону.
Додано: Вів 24 вер, 2019 16:20
Ну не умеет так не умеет, ну что тут сделаешь, будем делать только то что таможня умеет. Ой, сам испугался своих слов, ну вы поняли что таможня умеет лучше всего ;)
Додано: Вів 24 вер, 2019 17:48
150 - мало. У США неоподаткований ліміт - $800, бо там вже давно зрозуміли, що витратять набагато більше на роботу ніж зберуть податків. Зелібобікам нарешті прийшла в голову розумна ідея, хоча слабо віриться що вони її реалізують. Швидше за все, залишиться на рівні "поговорили і забули".
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Вів 24 вер, 2019 20:19
У вас застаріла інформація. У Росії з 2019р ліміт безподаткового ввезення посилок знизили до 500 Євро/міс, а з 2020р ліміт буде 200 Євро/міс. Там теж про народ думають.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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