RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нефедов пропонує повернути ліміт
в 150 євро на отримання...

Нефедов пропонує повернути ліміт в 150 євро на отримання...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 16:20

Нефедов пропонує повернути ліміт в 150 євро на отримання...

Пропонуємо до обговорення:
Як зазначив Нефьодов, самі ставки - це парафія народних депутатів, однак цей процес необхідно впорядкувати.

Дивися повний текст Нефедов пропонує повернути ліміт в 150 євро на отримання посилок з-за кордону.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91011
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 16:20

Ну не умеет так не умеет, ну что тут сделаешь, будем делать только то что таможня умеет. Ой, сам испугался своих слов, ну вы поняли что таможня умеет лучше всего ;)
Igorten
 
Повідомлень: 3624
З нами з: 01.11.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 1121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 17:48

150 - мало. У США неоподаткований ліміт - $800, бо там вже давно зрозуміли, що витратять набагато більше на роботу ніж зберуть податків. Зелібобікам нарешті прийшла в голову розумна ідея, хоча слабо віриться що вони її реалізують. Швидше за все, залишиться на рівні "поговорили і забули".
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
Аватар користувача
 
Повідомлень: 449
З нами з: 24.05.09
Подякував: 138 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:56

а у северного нашего соседа 1000 евро
zzzxxx
 
Повідомлень: 69
З нами з: 22.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 20:19

  zzzxxx написав:а у северного нашего соседа 1000 евро

У вас застаріла інформація. У Росії з 2019р ліміт безподаткового ввезення посилок знизили до 500 Євро/міс, а з 2020р ліміт буде 200 Євро/міс. Там теж про народ думають. :)
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
Аватар користувача
 
Повідомлень: 449
З нами з: 24.05.09
Подякував: 138 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton, Watcher і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Київтеплоенерго пояснили, як повернути переплачені... 1, 2
R2 » Пон 01 кві, 2019 17:24
10 1033
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 вер, 2019 19:17
Клаус
Які документи потрібно надати для отримання допомоги...
R2 » Вів 17 вер, 2019 15:25
4 320
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 вер, 2019 15:36
swetaromashka49
Гендиректор "Укрпошти" пропонує її приватизувати
R2 » Сер 18 вер, 2019 12:04
2 87
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 вер, 2019 11:54
rashn21

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.