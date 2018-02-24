Як зазначив Нефьодов, самі ставки - це парафія народних депутатів, однак цей процес необхідно впорядкувати.
Дивися повний текст Нефедов пропонує повернути ліміт в 150 євро на отримання посилок з-за кордону.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 16:20
Нефедов пропонує повернути ліміт в 150 євро на отримання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нефедов пропонує повернути ліміт в 150 євро на отримання посилок з-за кордону.
Додано: Вів 24 вер, 2019 16:20
Ну не умеет так не умеет, ну что тут сделаешь, будем делать только то что таможня умеет. Ой, сам испугался своих слов, ну вы поняли что таможня умеет лучше всего ;)
Додано: Вів 24 вер, 2019 17:48
150 - мало. У США неоподаткований ліміт - $800, бо там вже давно зрозуміли, що витратять набагато більше на роботу ніж зберуть податків. Зелібобікам нарешті прийшла в голову розумна ідея, хоча слабо віриться що вони її реалізують. Швидше за все, залишиться на рівні "поговорили і забули".
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Вів 24 вер, 2019 20:19
У вас застаріла інформація. У Росії з 2019р ліміт безподаткового ввезення посилок знизили до 500 Євро/міс, а з 2020р ліміт буде 200 Євро/міс. Там теж про народ думають.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Вів 24 вер, 2019 23:18
Закон о посылках №9260, который постановил ранее 100 евро лимит - это явное прямое лоббирование интересов крупных игроков ритейла "Апиту"
Наиболее вероятно, что при принятии данного закона в 2018 году старым руководством страны явно лоббировались интересы крупных интернет магазинов, крупных розничных компаний и ассоциаций компаний «АПИТУ».
При принятии закона №9260 власти руководствовались не совсем чистыми намерениями. И никакой адекватной аргументации и риторики на послабление порога на посылки не было с их стороны.
Наиболее часто вопрос понижение лимитов на интернет мосылки для частных лиц ведет ассоциация Ассоциация предприятий информационных технологий Украины (АПИТУ).
АПИТУ лоббирует интересы 72 крупнейших производителей, импортеров и дистрибьюторов потребительской электроники
Надо свежим взглядом посмотреть на этот закон и ставить 300-500 евро как в развитых странах!
Додано: Вів 24 вер, 2019 23:30
NetSerpent Полностью согласен, я широко изучал этот вопрос
И даже оформлена презентация по этой теме, был бы рад вручить ее Нефедову, только нигде контакты он не светит)
Закон который в силе №9260 про 100-150 евро вообще изначально был лобирован и писался под дудку Ассоциация предприятий информационных технологий Украины (АПИТУ).
АПИТУ лоббирует интересы 72 крупнейших производителей, импортеров и дистрибьюторов потребительской электроники
Они порывались даже пропихнуть 22 евро лимит, без каких-то аргументов. Увы сжалились над нами и продавили 100 евро.
Так что закон чистая профанация, надо чистым взглядом смотреть опыт развитых и соседних стран. Нефедов пытается опереться на закон который изначально лобистский.
Можно глянуть опыт других стран:
МОЛДАВИЯ. Посылки до 300EUR освобождены от оплаты таможенных пошлин.
РОССИЯ. Личный импорт, меньше 500EUR и вес меньше 31 кг (с 1 января 2019 года) не облагается ни пошлинами ни НДС.
ЕС. Если страны являются членом европейского союза, при отправлении из стран участников союза ЕС посылки не облагаются какими-либо налогами и пошлинами.
США - посылки до 800$ освобождены от оплаты таможенных пошлин.
АВСТРАЛИЯ. Посылки со значением FOB до 1000AUD (≈770USD) не облагается ни таможенными пошлинами, ни налогом с продаж.
ГОНКОНГ. Гонконг является свободной экономической зоной. Нет ни пошлин ни налога с продаж. Кроме посылок содержащих табак или алкоголь.
Нефедов в курсе подобных вещей)?
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