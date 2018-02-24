Нефедов пропонує повернути ліміт в 150 євро на отримання...

Додано: Вів 24 вер, 2019 17:48

150 - мало. У США неоподаткований ліміт - $800, бо там вже давно зрозуміли, що витратять набагато більше на роботу ніж зберуть податків. Зелібобікам нарешті прийшла в голову розумна ідея, хоча слабо віриться що вони її реалізують. Швидше за все, залишиться на рівні "поговорили і забули".

Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.