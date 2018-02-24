Нефедов пропонує повернути ліміт в 150 євро на отримання...

Додано: Сер 25 вер, 2019 09:17

Просмотрел все комменты и понять не могу - вроде люди все умные и адекватные, но апеллируют не к тем и не туда. Нефедов - всего-навсего управляемый менеджер, четко сделающий то, что ему скажут. А кто же скажет? А здесь как во времена СССР - читайте свободную западную прессу (в Украине, увы, такой пока нет:( ): в понедельник Financial Times (а это авторитетный голос финансового мира Запада), в РЕДАКЦИОННОЙ СТАТЬЕ, в связи с активизацией потуг вернуть Приватбанк прежним владельцам, написала: «г-н Зеленский должен решить, хочет ли он быть «слугой народа» как в названии его бывшего телешоу и его партии, или быть слугой для олигархов». И всем понятно - и какого олигарха конкретно они имеют ввиду, и какие выводы по поддержке/неподдержке Украины сделают, если этот олигарх продолжит рулить всеми основными политико-экономическими процессами в стране - в т.ч. и плохо поддающемуся разумным объяснениям падению доллара. А вам это и ответ на вопрос, к кому обращаться со своими идеями: пока что реальный механизм по оценке - отвергать или принимать - все ваши идеи и презентации реально имеет только вот тот самый олигарх, в лице его смотрящих как в президентской вертикали, так и в парламенте :)