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Нефедов пропонує повернути ліміт
в 150 євро на отримання...

Нефедов пропонує повернути ліміт в 150 євро на отримання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 16:20

Нефедов пропонує повернути ліміт в 150 євро на отримання...

Пропонуємо до обговорення:
Як зазначив Нефьодов, самі ставки - це парафія народних депутатів, однак цей процес необхідно впорядкувати.

Дивися повний текст Нефедов пропонує повернути ліміт в 150 євро на отримання посилок з-за кордону.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 16:20

Ну не умеет так не умеет, ну что тут сделаешь, будем делать только то что таможня умеет. Ой, сам испугался своих слов, ну вы поняли что таможня умеет лучше всего ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 17:48

150 - мало. У США неоподаткований ліміт - $800, бо там вже давно зрозуміли, що витратять набагато більше на роботу ніж зберуть податків. Зелібобікам нарешті прийшла в голову розумна ідея, хоча слабо віриться що вони її реалізують. Швидше за все, залишиться на рівні "поговорили і забули".
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:56

а у северного нашего соседа 1000 евро
zzzxxx
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 20:19

  zzzxxx написав:а у северного нашего соседа 1000 евро

У вас застаріла інформація. У Росії з 2019р ліміт безподаткового ввезення посилок знизили до 500 Євро/міс, а з 2020р ліміт буде 200 Євро/міс. Там теж про народ думають. :)
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 23:18

Закон о посылках №9260, который постановил ранее 100 евро лимит - это явное прямое лоббирование интересов крупных игроков ритейла "Апиту"

Наиболее вероятно, что при принятии данного закона в 2018 году старым руководством страны явно лоббировались интересы крупных интернет магазинов, крупных розничных компаний и ассоциаций компаний «АПИТУ».

При принятии закона №9260 власти руководствовались не совсем чистыми намерениями. И никакой адекватной аргументации и риторики на послабление порога на посылки не было с их стороны.

Наиболее часто вопрос понижение лимитов на интернет мосылки для частных лиц ведет ассоциация Ассоциация предприятий информационных технологий Украины (АПИТУ).

АПИТУ лоббирует интересы 72 крупнейших производителей, импортеров и дистрибьюторов потребительской электроники

Надо свежим взглядом посмотреть на этот закон и ставить 300-500 евро как в развитых странах!
power_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 23:30

NetSerpent Полностью согласен, я широко изучал этот вопрос
И даже оформлена презентация по этой теме, был бы рад вручить ее Нефедову, только нигде контакты он не светит)

Закон который в силе №9260 про 100-150 евро вообще изначально был лобирован и писался под дудку Ассоциация предприятий информационных технологий Украины (АПИТУ).

АПИТУ лоббирует интересы 72 крупнейших производителей, импортеров и дистрибьюторов потребительской электроники

http://apitu.org.ua/members

Они порывались даже пропихнуть 22 евро лимит, без каких-то аргументов. Увы сжалились над нами и продавили 100 евро.

Так что закон чистая профанация, надо чистым взглядом смотреть опыт развитых и соседних стран. Нефедов пытается опереться на закон который изначально лобистский.

Можно глянуть опыт других стран:

МОЛДАВИЯ. Посылки до 300EUR освобождены от оплаты таможенных пошлин.
РОССИЯ. Личный импорт, меньше 500EUR и вес меньше 31 кг (с 1 января 2019 года) не облагается ни пошлинами ни НДС.
ЕС. Если страны являются членом европейского союза, при отправлении из стран участников союза ЕС посылки не облагаются какими-либо налогами и пошлинами.
США - посылки до 800$ освобождены от оплаты таможенных пошлин.
АВСТРАЛИЯ. Посылки со значением FOB до 1000AUD (≈770USD) не облагается ни таможенными пошлинами, ни налогом с продаж.
ГОНКОНГ. Гонконг является свободной экономической зоной. Нет ни пошлин ни налога с продаж. Кроме посылок содержащих табак или алкоголь.

Нефедов в курсе подобных вещей)?
power_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 09:17

Просмотрел все комменты и понять не могу - вроде люди все умные и адекватные, но апеллируют не к тем и не туда. Нефедов - всего-навсего управляемый менеджер, четко сделающий то, что ему скажут. А кто же скажет? А здесь как во времена СССР - читайте свободную западную прессу (в Украине, увы, такой пока нет:( ): в понедельник Financial Times (а это авторитетный голос финансового мира Запада), в РЕДАКЦИОННОЙ СТАТЬЕ, в связи с активизацией потуг вернуть Приватбанк прежним владельцам, написала: «г-н Зеленский должен решить, хочет ли он быть «слугой народа» как в названии его бывшего телешоу и его партии, или быть слугой для олигархов». И всем понятно - и какого олигарха конкретно они имеют ввиду, и какие выводы по поддержке/неподдержке Украины сделают, если этот олигарх продолжит рулить всеми основными политико-экономическими процессами в стране - в т.ч. и плохо поддающемуся разумным объяснениям падению доллара. А вам это и ответ на вопрос, к кому обращаться со своими идеями: пока что реальный механизм по оценке - отвергать или принимать - все ваши идеи и презентации реально имеет только вот тот самый олигарх, в лице его смотрящих как в президентской вертикали, так и в парламенте :)
sergiymarkov58
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 09:20

для розуміння глибини нашої дупи :
ціна на телевізор https://mediamarkt.pl/rtv-i-telewizory/ ... led65b8pla у польші 8500 злотих , що є приблизно 51-52 тис грн і це з польским ПДВ 23% ,
і у насна розетці: https://rozetka.com.ua/lg_oled65b8pla/p61556458/ 89999 - що є 73 % різниці - куда вона йде ?))) і чому ми мусимо тут переплачувати ?
Serg2717
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 12:08

  Serg2717 написав:для розуміння глибини нашої дупи :
ціна на телевізор https://mediamarkt.pl/rtv-i-telewizory/ ... led65b8pla у польші 8500 злотих , що є приблизно 51-52 тис грн і це з польским ПДВ 23% ,
і у насна розетці: https://rozetka.com.ua/lg_oled65b8pla/p61556458/ 89999 - що є 73 % різниці - куда вона йде ?))) і чому ми мусимо тут переплачувати ?

Кому? Главному розеткину!
https://hotline.ua/av-televizory/lg-ole ... cond_new/0

LG OLED65B8PLA
AVR 43 521,00
Protovar.com.ua 43 537,00
Click-Click 43 700,00
И так далее. Итого на украине почти на 10к дешевле. Кому идет разница? Почему поляки должны переплачивать?
ПС - медиамаркт очень дорогой магазин. Смотрите цены на Ceneo.pl
wild2006
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