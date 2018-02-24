Нефедов пропонує повернути ліміт в 150 євро на отримання...

Додано: Сер 25 вер, 2019 12:36
power_ua написав:ЕС.
Если страны являются членом европейского союза, при отправлении из стран участников союза ЕС посылки не облагаются какими-либо налогами и пошлинами.
Да, но например покупка из Китая на Али далеко не самого дорогого китайского блендера за 70-80 евро - при получении в Голландии это влёт на 30-35 евро налогов (из личного опыта). Вот такое и у нас хотели запилить. Вообще скотство и обдираловка. Но там хоть есть ресурс у пересичного, а тут...
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.