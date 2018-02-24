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Нефедов пропонує повернути ліміт
в 150 євро на отримання...

Нефедов пропонує повернути ліміт в 150 євро на отримання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 12:36

  power_ua написав:ЕС. Если страны являются членом европейского союза, при отправлении из стран участников союза ЕС посылки не облагаются какими-либо налогами и пошлинами.
Да, но например покупка из Китая на Али далеко не самого дорогого китайского блендера за 70-80 евро - при получении в Голландии это влёт на 30-35 евро налогов (из личного опыта). Вот такое и у нас хотели запилить. Вообще скотство и обдираловка. Но там хоть есть ресурс у пересичного, а тут...
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:37

Еще в прошлом году лимит был 300 евро. Неужели нельзя вернуть 300?
eduard_k
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 15:43

  eduard_k написав:Еще в прошлом году лимит был 300 евро. Неужели нельзя вернуть 300?

Нет, даже возвращение 150 евро хоть и приятно людям, но маразм по государственным меркам. Хотя и правильно со стороны того чтобы ритейл не охреневал ценники лепить.

Фишка в том что при росте зп в гривне и укреплении гривны растет и спрос на зарубежные товары, а значит и нагрузка на курс.
wild2006
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 16:17

wild2006
возвращение 150 евро
хотел бы сказать что даже эту цифру лоббировала ассоциация крупного бизнеса и торговцев АПИТУ

http://apitu.org.ua/members

Эта цифра взята ими с потолка и в ней нет какой-то аргументации

Когда закон №9260 продвигала АПИТУ вообще не опиралась на мнение людей или расчеты. Исключительно продвигали свои бизнес интересы

Почитайте и погуглите, как рьяно они хотели снизить лимиты на посылки и всегда резали лимит

Поэтому вполне вероятно если новая команда не будет слушать лоббистов и ассоциации, смело можно ставить 300-500 евро лимита и все граждане будут довольны
power_ua
 
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