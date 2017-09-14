Результат транзиту природного газу за півроку збільшився до 12,5 млрд грн.
Дивися повний текст Нафтогаз повідомив, скільки отримав від транзиту газу із РФ (інфографіка).
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Додано: Вів 24 вер, 2019 17:00
Нафтогаз повідомив, скільки отримав від транзиту газу із...
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Дивися повний текст Нафтогаз повідомив, скільки отримав від транзиту газу із РФ (інфографіка).
Додано: Вів 24 вер, 2019 17:00
Можливо доходи зросли за рахунок грабежу цінного населення. Контракт з москалями закінчується в 2019р, щось великі сумніви беруть що москалі згодились більше платити за транзит
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