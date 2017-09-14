RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нафтогаз повідомив, скільки
отримав від транзиту газу із...

Нафтогаз повідомив, скільки отримав від транзиту газу із...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 17:00

Нафтогаз повідомив, скільки отримав від транзиту газу із...

Пропонуємо до обговорення:
Результат транзиту природного газу за півроку збільшився до 12,5 млрд грн.

Дивися повний текст Нафтогаз повідомив, скільки отримав від транзиту газу із РФ (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91005
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 17:00

Можливо доходи зросли за рахунок грабежу цінного населення. Контракт з москалями закінчується в 2019р, щось великі сумніви беруть що москалі згодились більше платити за транзит
Дикий не Дикий
 
Повідомлень: 204
З нами з: 04.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 530, 531, 532
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
5315 288415
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 вер, 2019 16:29
ceba
Скільки потрібно працювати українцю, щоб заробити на...
R2 » Вів 24 вер, 2019 07:46
3 210
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 вер, 2019 14:45
Igorten
Ірина Проскуріна: скільки коштує стати моделлю в США?
R2 » Вів 24 вер, 2019 08:15
1 46
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 вер, 2019 08:16
vegan44pro

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.