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Finance.ua: Битва депозитів:
monobank vs ПриватБанк

Finance.ua: Битва депозитів: monobank vs ПриватБанк
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 17:36

Finance.ua: Битва депозитів: monobank vs ПриватБанк

Пропонуємо до обговорення:
Чиї вклади кращі?
Кожен банк хоче, щоб ви тримали свої заощадження саме у нього. Важливий аргумент в боротьбі за гроші клієнта - це процентна ставка, від якої залежить прибутковість вкладу. Важливий, але не єдиний. Багато клієнтів готові пожертвувати кількома відсотками прибутку заради зручності, технологічності і хорошого сервісу. Ми порівняли депозити двох, напевно, найбільш технологічних українських банків - monobank і ПриватБанку - за 6 критеріями. Ось що вийшло.

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D2
 
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