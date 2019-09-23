Finance.ua: Битва депозитів: monobank vs ПриватБанк

Чиї вклади кращі?
Кожен банк хоче, щоб ви тримали свої заощадження саме у нього. Важливий аргумент в боротьбі за гроші клієнта - це процентна ставка, від якої залежить прибутковість вкладу. Важливий, але не єдиний. Багато клієнтів готові пожертвувати кількома відсотками прибутку заради зручності, технологічності і хорошого сервісу. Ми порівняли депозити двох, напевно, найбільш технологічних українських банків - monobank і ПриватБанку - за 6 критеріями. Ось що вийшло.
Дивися повний текст Битва депозитів: monobank vs ПриватБанк