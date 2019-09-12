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Forward Bank оголосив про запуск оновленої лінійки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 вер, 2019 18:09
Пропонуємо до обговорення:
Forward Bank анонсував запуск оновленої лінійки платіжних дебетових і кредитних карток «КОКО КАРД». Нові тарифно-сервісні пакети дадуть клієнтам можливість одержувати високі відсотки на залишок власних коштів, кредитуватися на вигідних умовах, а також заощаджувати на обслуговуванні та транзакціях.
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