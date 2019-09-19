|
|
Зеленський підписав закон про “митний безвіз” із Євросоюзом
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 вер, 2019 18:20
Пропонуємо до обговорення:
Президент України підписав Закон «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи».
Дивися повний текст Зеленський підписав закон про “митний безвіз” із Євросоюзом
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91011
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 24 вер, 2019 18:20
Так безвиз или просто электронный обмен данными для растаможки ?
-
civ
-
-
- Повідомлень: 1536
- З нами з: 29.02.12
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|86
|
|
|6
|318
|
П'ят 20 вер, 2019 19:40
Джон
|
|1
|233
|
П'ят 20 вер, 2019 18:29
freeze