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Зеленський підписав закон про
“митний безвіз” із Євросоюзом

Зеленський підписав закон про “митний безвіз” із Євросоюзом
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 18:20

Зеленський підписав закон про “митний безвіз” із Євросоюзом

Пропонуємо до обговорення:
Президент України підписав Закон «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи».

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 18:20

Так безвиз или просто электронный обмен данными для растаможки ?
civ
 
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