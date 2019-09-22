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У Британії запропонували
запровадити чотириденний...

У Британії запропонували запровадити чотириденний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 18:32

У Британії запропонували запровадити чотириденний...

Пропонуємо до обговорення:
Лейбористська партія Великобританії при перемозі на наступних парламентських виборах має намір протягом десяти років ввести в королівстві чотириденний робочий тиждень.

Дивися повний текст У Британії запропонували запровадити чотириденний робочий тиждень.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 18:33

Какие интересные посылки...
1) "сокращения средней полной занятости граждан Великобритании до 32 часов в неделю".
2) "эта мера может быть реализована путем отказа Великобритании от директивы ЕС о рабочем времени, согласно которой сотрудники компаний должны работать в среднем не более 48 часов в неделю".

Раз для первого пункта требуется снять ограничение сверху, т.е. наоборот, разрешить много работать, получаем, что в этих пунктах речь о совершенно разных людях. Граждане Великобритании будут иметь лишний выходной в неделю за ту же ЗП. Чтобы им это обеспечить "сотрудниками компаний" будут исключительно не граждане и вкалывать они будут не нынешние 6 дней в неделю, а побольше. В общем, логично.
moveton
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