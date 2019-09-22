У Британії запропонували запровадити чотириденний...

Додано: Вів 24 вер, 2019 18:33
Какие интересные посылки...
1) "сокращения средней полной занятости граждан Великобритании до 32 часов в неделю".
2) "эта мера может быть реализована путем отказа Великобритании от директивы ЕС о рабочем времени, согласно которой сотрудники компаний должны работать в среднем не более 48 часов в неделю".
Раз для первого пункта требуется снять ограничение сверху, т.е. наоборот, разрешить много работать, получаем, что в этих пунктах речь о совершенно разных людях. Граждане Великобритании будут иметь лишний выходной в неделю за ту же ЗП. Чтобы им это обеспечить "сотрудниками компаний" будут исключительно не граждане и вкалывать они будут не нынешние 6 дней в неделю, а побольше. В общем, логично.