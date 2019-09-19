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Мінфін продав облігацій на 13,2 млрд гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 19:17
Пропонуємо до обговорення:
Мінфін за підсумками аукціону з продажу облігацій внутрішньої державної позики залучило до бюджету 13,2 мільярда гривень.
Дивися повний текст Мінфін продав облігацій на 13,2 млрд гривень
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