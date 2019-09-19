Мінфін за підсумками аукціону з продажу облігацій внутрішньої державної позики залучило до бюджету 13,2 мільярда гривень.
Дивися повний текст Мінфін продав облігацій на 13,2 млрд гривень.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 19:17
Мінфін продав облігацій на 13,2 млрд гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінфін продав облігацій на 13,2 млрд гривень.
Додано: Вів 24 вер, 2019 20:12
Это всё аукнется на стабильности курса гривны. С одной стороны, покупка облигаций способствует укреплению гривны на момент продажи ( ещё бы -трудно сдержаться перед 15-17% годовых ! ), а с другой стороны, через 5лет погашая облигации инвесторы обменяют гривну обратно на инвалюту, что приведёт к росту курса доллара и падению гривны.
Но это уже будет "головняк" для нового президента и правительства.
Додано: Вів 24 вер, 2019 22:43
зачем пять лет ждать можно продать сразу большей пакет облигаций и будет дефолт
я на месте РФ так бі и сделал)
Додано: Сер 25 вер, 2019 02:47
Какой-то туманный план. И кому каких облигаций может продать РФ, чтобы сделать кому-то дефолт? Разве что своих и сделать дефолт себе, как в 1998м, но это тоже несколько лет займёт.
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