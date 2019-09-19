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Мінфін продав облігацій
на 13,2 млрд гривень

Мінфін продав облігацій на 13,2 млрд гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:17

Мінфін продав облігацій на 13,2 млрд гривень

Пропонуємо до обговорення:
Мінфін за підсумками аукціону з продажу облігацій внутрішньої державної позики залучило до бюджету 13,2 мільярда гривень.

Дивися повний текст Мінфін продав облігацій на 13,2 млрд гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 20:12

Это всё аукнется на стабильности курса гривны. С одной стороны, покупка облигаций способствует укреплению гривны на момент продажи ( ещё бы -трудно сдержаться перед 15-17% годовых ! ), а с другой стороны, через 5лет погашая облигации инвесторы обменяют гривну обратно на инвалюту, что приведёт к росту курса доллара и падению гривны.
Но это уже будет "головняк" для нового президента и правительства.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 22:43

  warlamp написав:Это всё аукнется на стабильности курса гривны. С одной стороны, покупка облигаций способствует укреплению гривны на момент продажи ( ещё бы -трудно сдержаться перед 15-17% годовых ! ), а с другой стороны, через 5лет погашая облигации инвесторы обменяют гривну обратно на инвалюту, что приведёт к росту курса доллара и падению гривны.
Но это уже будет "головняк" для нового президента и правительства.

зачем пять лет ждать можно продать сразу большей пакет облигаций и будет дефолт
я на месте РФ так бі и сделал)
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 02:47

  sopkotomhu написав:зачем пять лет ждать можно продать сразу большей пакет облигаций и будет дефолт
я на месте РФ так бі и сделал)

Какой-то туманный план. И кому каких облигаций может продать РФ, чтобы сделать кому-то дефолт? Разве что своих и сделать дефолт себе, как в 1998м, но это тоже несколько лет займёт.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 12:03

1) 12,87 лярда *15,84%=2,04 лярда в год * 5,4 лет = 11,01 лярда проценты!!!!! + 12,87 = 23,88 лярдов нужно будет отдать через 5,4 года. 2) 229,15 мил * 17,25% = 39,53 мил. в год *2,2 года = 86,96 мил. грн, % + 229,15 = 316,11 мил. грн. И чем гордимся? С чего отдавать будем?
сова
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 12:04

  сова написав:1) 12,87 лярда *15,84%=2,04 лярда в год * 5,4 лет = 11,01 лярда проценты!!!!! + 12,87 = 23,88 лярдов нужно будет отдать через 5,4 года. 2) 229,15 мил * 17,25% = 39,53 мил. в год *2,2 года = 86,96 мил. грн, % + 229,15 = 316,11 мил. грн. И чем гордимся? С чего отдавать будем?

Это ж гривны, их всегда есть где взять :mrgreen:
Faceless
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