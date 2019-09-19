|
|
|
Міністр економіки пояснив, хто отримуватиме гроші від...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 вер, 2019 19:19
Пропонуємо до обговорення:
Прогноз уряду щодо отримання понад 1 мільярда доларів від продажу землі у 2020 році є реальним.
Дивися повний текст Міністр економіки пояснив, хто отримуватиме гроші від продажу землі
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91010
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|