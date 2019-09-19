RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Міністр економіки пояснив,
хто отримуватиме гроші від...

Міністр економіки пояснив, хто отримуватиме гроші від...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:19

Міністр економіки пояснив, хто отримуватиме гроші від...

Пропонуємо до обговорення:
Прогноз уряду щодо отримання понад 1 мільярда доларів від продажу землі у 2020 році є реальним.

Дивися повний текст Міністр економіки пояснив, хто отримуватиме гроші від продажу землі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91010
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zzzxxx і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мобільним операторам заборонять списувати гроші без...
R2 » Чет 19 вер, 2019 13:23
5 291
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 вер, 2019 12:40
yama
Якщо з вашої картки вкрали гроші, то в цьому винні ви самі - 1, 2, 3
R2 » Сер 26 лип, 2017 20:45
29 5196
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 вер, 2019 11:43
sergienko-inna
Зеленський пояснив, що обговорював на зустрічі з...
R2 » П'ят 13 вер, 2019 15:02
1 166
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 вер, 2019 15:02
igorbuda52

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.