Finance.ua: 10 цікавих фактів про кредитні картки

Коротка історія створення банківського пластику
Користуватися кредитками - це зручно, безпечно і вигідно. Зручно, тому що не потрібно носити з собою готівку, яку можуть вкрасти. Безпечно, тому що якщо правильно використовувати картку, то ніхто, крім вас, не зможе витратити ваші гроші. І вигідно тому, що у багатьох кредиток є функція кешбек, яка дозволяє заробляти, просто витрачаючи гроші. Сьогодні ми розповімо про 10 цікавих фактів з історії створення цього корисного банківського пластику.
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