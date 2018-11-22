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Мінфін розраховує, що нові фіскальні проєкти запрацюють...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 вер, 2019 19:42
Пропонуємо до обговорення:
Оксана Маркарова розраховує на ухвалення законопроєктів №1209 і №1210 з податковими поправками.
Дивися повний текст Мінфін розраховує, що нові фіскальні проєкти запрацюють вже з 1 січня
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