RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мінфін розраховує, що нові
фіскальні проєкти запрацюють...

Мінфін розраховує, що нові фіскальні проєкти запрацюють...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:42

Мінфін розраховує, що нові фіскальні проєкти запрацюють...

Пропонуємо до обговорення:
Оксана Маркарова розраховує на ухвалення законопроєктів №1209 і №1210 з податковими поправками.

Дивися повний текст Мінфін розраховує, що нові фіскальні проєкти запрацюють вже з 1 січня.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91011
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мінфін продав облігацій на 13,2 млрд гривень
R2 » Вів 24 вер, 2019 19:17
0 2
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 вер, 2019 19:17
R2
В Україні запроваджують нові штрафи за водіння в...
R2 » Чет 22 лис, 2018 16:14
7 767
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 вер, 2019 16:46
warlamp
Мінфін анонсував здешевлення кредитів для...
R2 » Чет 19 вер, 2019 15:49
4 155
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 вер, 2019 20:10
lite

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76685)
24.09.2019 20:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.