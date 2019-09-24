Заболела кошка, нужно около 6000 тысяч. Хочу взять кредит на

Ситуация такая, заболела кошка. В моем городе только одна ветклиника, там сказали, что лечение обойдется почти в 6000 грн. Везти в другой город опасно для ее состояния. Решила взять кредит на карту на месяц. Хочу спросить у вас совет, в какую фирму лучше обратиться. Нет, в гугле не забанили, просто очень много предложений на сайтах типа https://a.co.ua/. Хотелось бы уточнить у человека, который сам брал такой кредит. Стоит ли оно вообще, если нет, то где еще можно взять в долг денег?
kulikkitty написав:Ситуация такая, заболела кошка. В моем городе только одна ветклиника, там сказали, что лечение обойдется почти в 6000 грн. Везти в другой город опасно для ее состояния. Решила взять кредит на карту на месяц. Хочу спросить у вас совет, в какую фирму лучше обратиться. Нет, в гугле не забанили, просто очень много предложений на сайтах типа https://a.co.ua/. Хотелось бы уточнить у человека, который сам брал такой кредит. Стоит ли оно вообще, если нет, то где еще можно взять в долг денег?
Лучше в банке взять, любая кредитная карта и даже кредит наличными в банке будут дешевле, чем в этих шаражках